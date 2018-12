Borgoratti, tenta di svaligiare un appartamento ma qualcosa va storto: in manette 23enne

Levante - Intorno alle 18.15 di ieri pomeriggio, i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. - con l’ausilio dei colleghi del Commissariato di Cornigliano - hanno arrestato un 23enne albanese, reo di diversi capi d'accusa: tentato furto in appartamento, detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e violazione di domicilio.



L'arresto - L’uomo è stato fermato mentre tentava di dileguarsi dopo aver tentato un furto in un’abitazione di via Sapeto (a Borgoratti), i cui proprietari erano inaspettatamente rientrati, mettendoli in fuga. Una volta raggiunto e bloccato, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi, tra le quali quella di un’auto marca Fiat. Dopo alcuni tentativi, gli operatori hanno individuato la vettura in questione, parcheggiata poco distante dal luogo in cui era stato perpetrato il tentativo di furto. All’interno sono state rinvenute 6 paia di calze nere, verosimilmente utilizzate per non lasciare impronte durante la commissione dei furti, 7 involucri contenenti cocaina per un peso lordo di 6,60 grammi e la somma di 250 euro in banconote di vario taglio.

L’uomo sarà sottoposto nella mattinata odierna a giudizio per direttissima.