Chiavari, scontro auto-moto a un incrocio: grave 23enne

Levante - Intorno alle 16 di ieri pomeriggio un giovane di 23 anni si è scontrato a un incrocio con un'auto mentre era a bordo del suo scooter. Le sue condizioni pare non siano delle migliori.



Il sinistro - Immediato l'intervento di un'ambulanza e un'automedica, che hanno di poco preceduto l'arrivo della polizia locale. Il giovane è stato subito trasferito in codice rosso al San Martino, mentre i vigili hanno raccolto le prime testimonianze.

Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, anche se per il momento l'ipotesi principale è che il giovane non si sia fermato allo stop, finendo per scontrarsi violentemente contro l'auto - che nel frattempo stava viaggindo a velocità sostenuta.