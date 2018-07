Cocci di vetro in corso Italia, i cittadini chiedono un ampliamento del progetto `Less Glass`

La situazione sta diventando insostenibile

Levante - «I residenti di corso Italia, stufi di trovare cocci di vetro in giro, si sono organizzati in un comitato spontaneo per chiedere l'ampliamento del progetto "Less Glass"». Queste le parole del consigliere comunale del Carroccio Davide Rossi, che oggi ha sottoposto la questione durante il Consiglio Comunale.



La questione - Mattinate traumatiche per i residenti di corso Italia e delle zone limitrofe, che - a seguito di serate particolarmente "attive" dal punto di vista della movida - si imbattono costantemente in cocci di vetro e rifiuti pericolosi nelle varie aree del quartiere. «La questione non va sottovalutata - afferma Rossi - e i cittadini meritano di essere ascoltati». La richiesta è chiara: ampliare il raggio d'azione del progetto "Less Glass" - già attivo nel centro storico e in altre aree della città - per permettere ai residenti di corso Italia di transitare nella zona in piena sicurezza. Positiva la risposta dell'assessore Bordilli, che si è impegnata ad aprire al più presto «un dialogo con i gestori dei locali della zona, così da poter dare un po' più di dignità alla vita quotidiana dei residenti».



