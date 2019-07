Copertura Bisagno, la navetta Rimassa - Cadorna arriva in De Ferrari

Levante - A seguito di segnalazioni dei cittadini, del presidente del Municipio Medio Levante Francesco Vesco e dell’assessore municipale Anna Palmieri, il Vicesindaco e assessore alla mobilità e trasporti Stefano Balleari,comunica che, a seguito della prosecuzione dei lavori di rifacimento della copertura del Bisagno sul nodo compreso tra corso Buenos Aires, via Cadorna e viale Duca D’Aosta, per agevolare l’interscambio con altre linee di superficie, a partire da lunedì 29 luglio la navetta Rimassa – Cadorna (nella fascia oraria 8.30 – 20.30) prosegue il percorso fino a piazza De Ferrari.



Trasporto - «Di seguito riportiamo il nuovo percorso della navetta via Rimassa - p.zza De Ferrari – via Rimassa. Via Rimassa (capolinea), corso Torino, corso Buenos Aires, via Cadorna, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante, piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via Cadorna, corso Buenos Aires, corso Torino, via Rimassa (capolinea). Ricordiamo che, nella stessa fascia oraria la linea 20/ che collega, con i filobus, Piazza Vittorio e via Cadorna resta invariata».