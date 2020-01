Corso Europa, auto sbanda e si incendia: due morti

Levante - Due persone morte e una carbonizzata: è successo questa notte verso le 2.30 in corso Europa, nel levante di Genova.



Secondo una prima ricostruzione una macchina avrebbe sbandato e poi preso fuoco. Sul veicolo erano presenti tre persone: due sono decedute e una terza è stata trasportata all’ospedale San Martino.



Corso Europa, chiuso per lo spegnimento del rogo e i rilievi del caso, è stato riaperto in entrambi i sensi di marcia dopo le 8. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.