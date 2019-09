Corso Italia, lite sfocia in aggressione: 5 ragazzi albanesi rompono il setto nasale a un coetaneo

Levante - Sono 5 giovani albanesi - tutti di età compresa tra i 20 e i 17 anni - i ragazzi denunciati dalla Polizia per lesioni aggravate e violenza privata: a quanto pare, infatti, al termine di una lite scaturita per futili motivi il branco avrebbe aggredito un coetaneo italiano in Corso Italia nella notte tra venerdì e sabato.



L'aggressione - Nel corso della colluttazione, i 5 avrebbero iniziato a prendere a botte il coetaneo, arrivando anche a rompergli il setto nasale. Il gruppo, però, è stato intercettato poco dopo da una volante, e tutti i ragazzi coinvolti sono stati denunciati per lesioni aggravate e violenza privata: uno di loro, tra l'altro, risulta essere già stato arrestato a fine agosto per il furto di tablet e tv all’interno di due scuole genovesi.