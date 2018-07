Due ragazzi smarriti ai laghetti di Nervi, salvati dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno recuperato ieri notte due ragazzi smarriti

Levante - Intervento dei Vigili del Fuoco, poco dopo la mezzanotte, per la ricerca di due ragazzi che non riuscivano più a trovare la via del ritorno dai laghetti di Nervi.



Il personale addestrato alla topografia applicata al soccorso, è riuscito a farsi fornire dai ragazzi il punto GPS tramite WhatsApp. Caricato il punto e la traccia sul GPS da ricerca, il personale è riuscito a raggiungere nella boscaglia i due ragazzi smarriti e condurli in salvo. Per il soccorso sono stati messi in moto tutti gli enti predisposti alla ricerca, fra cui Soccorso Alpino, 118 e Carabinieri.