Euroflora, bus storico trasformato in `biglietteria speciale`

Sarà attivo per informare i turisti su come muoversi in città con i mezzi pubblici

Levante - «La vettura storica AMT 3123 si trasforma in una biglietteria speciale in occasione di Euroflora, delle prossime festività e del 1° maggio; l'iniziativa nasce per agevolare gli spostamenti dei turisti e di tutti coloro che visiteranno Genova e dintorni nei prossimi giorni utilizzando i mezzi pubblici»: lo dichiara Marco Beltrami Amministratore unico di AMT



Luogo - «Genova è ormai una città turistica e deve essere uno sforzo di tutti quello di fornire servizi anche ai turisti. Come AMT vogliamo provare a fare la nostra parte». La vettura storica, adibita a punto vendita, sarà presente in piazza De Ferrari nelle giornate di sabato 21, sabato 28, domenica 29 aprile e martedì 1° maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Presso il bus storico AMT, presidiato da personale aziendale, sarà possibile acquistare le seguenti tipologie di titoli di viaggio: il biglietto valido per la rete AMT da 1,50 euro, il biglietto integrato con Trenitalia da 1,60 euro, Genovapass valido 24 ore da 4,50 euro, il biglietto 24 ore per 4 persone da 9.00 euro, il carnet da 5 biglietti validi 24 ore da 18.00 euro e il biglietto Volabus da 6 euro.



Aiuto - Il call center del servizio clienti AMT sarà attivo nelle giornate di sabato 21, domenica 22, sabato 28, domenica 29 aprile, sabato 5 e domenica 6 maggio per informare genovesi e turisti sui servizi a disposizione, suggerire percorsi inusuali per scoprire la città dall’alto con funicolari e ascensori che offrono prospettive suggestive. Il call center AMT, che risponde al numero 848 000 030, nei fine settimana sopra indicati si potrà contattare dalle ore 8.15 alle ore 20.00.