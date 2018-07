Euroflora è finita, ma a Nervi continua la Ztl

La sperimentazione verrà messa in atto quest'estate

Levante - Via Oberdan - da via del Commercio a via Sant'Ilario - rimane chiusa al traffico. Dopo Euroflora la situazione non cambia: solo residenti e commercianti potranno continuare a circolare, per gli altri permane il divieto. Semi-pedonale anche via delle Palme



La situazione - La Ztl comincerà a essere sperimentata a partire dai fine settimana estivi, mentre con l'arrivo dei bus elettrici a partire dal prossimo anno tutta Nervi - da via del Commercio a via Sant’Ilario - sarà definitivamente vietata la circolazione.

Nervi, auto al bando: in via Oberdan potranno circolare solo i residenti

Come era stato per Euroflora, via Oberdan, da via del Commercio a via Sant’Ilario, sarà vietata alle auto, tranne che per quelle di residenti e commercianti. La sperimentazione della Ztl partirà questa estate nei fine settimana e prevede una semi-pedonalizzazione anche di viale delle Palme (ne aveva parlato il sindaco Bucci in occasione della kermesse dei fiori), mentre dall’anno prossimo con i nuovi bus elettrici, tutta Nervi, sempre da via del Commercio a via Sant’Ilario, sarà off limits alle auto.



Le modalità - Il capolinea del 15 sarà spostato davanti alla pubblica assistenza, mentre la Ztl di via Oberdan sarà controllata da telecamere 24h - come già accade in altre zone della città.