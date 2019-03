Fasci di combattimento, anche sui muri genovesi spuntano manifesti inneggianti il centenario

Levante - Dopo essere comparsi a Como e in buona parte del nord est, i manifesti inneggianti ai 100 anni dalla formazione dei fasci di combattimento hanno cominciato a diffondersi a macchia d'olio in tutta Italia: e purtroppo la sorte ha toccato anche il genovesato.



I manifesti - Proprio oggi - 23 marzo 2019 - ricorre il centenario dalla formazione dei fasci di combattimento: una ricorrenza decisamente poco apprezzata dall'opinione pubblica, ma che a quanto pare qualche "simpatizzante" non ha voluto far passare sotto silenzio, causando - tra l'altro - anche la forte indignazione dell'Anpi. Sono stati avvistati sia via Posalunga (a Borgoratti) che davanti al Duchessa di Galliera (a Carignano). Analogo ritrovamento anche a Rossiglione (in valle Stura). Al momento la Digos è alla ricerca di eventuali altre affissioni abusive.