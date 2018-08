Forti piogge nella notte, ancora criticità a Brin: urge intervento al più presto

Fortunatamente i danni sono stati limitati

Levante - Non aveva più piovuto così da quel tragico 14 agosto e - benché le conseguenze non sono fortunatamente arrivate a quei livelli - anche questa volta la città conta decine di allagamenti e una cinquantina di interventi dei Vigili del Fuoco.



Il giorno dopo - Le zone maggiormente colpite sono principalmente quattro: Sampierdarena, Certosa, Brignole e San Fruttuoso. I problemi maggiori si sono riscontrati nei pressi del sottopassaggio di Brin, divenuto quasi subito impraticabile a causa di un allagamento. Un evento consueto a Genova, ma che in questo particolare momento potrebbe creare ripercussioni non di poco conto sulla viabilità della Valpolcevera - nell'ultimo periodo maggiormente gravata sulle tratto Certosa-Brin della metropolitana - durante la sempre più imminente stagione delle piogge. Nella notte i Vigili del Fuoco hanno effettuato in una cinquantina di interventi - per lo più dovuti ad allagamenti di magazzini, negozi e scantinati -, mentre gli alberi pericolanti (benché molti) non hanno creato particolari disagi.