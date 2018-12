Levante - La Polizia Locale ha interdetto al traffico la parte finale di via Zara (lato mare) e corso Italia (in entrambe direzione) per una fuga di gas.



La zona interessata è quella sita all'altezza di via Nazario Sauro. Gli operatori stanno lavorando per arginare la perdita e mettere la zona in sicurezza, così da ripristinare al più presto la viabilità ordinaria.



Poco prima delle 14 la viabilità è stata ripristinata e il traffico è potuto tornare alla normalità.