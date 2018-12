Furti in abitazione, i controlli continuano e sono serrati: 30enne finisce in manette

Levante - A seguito di alcuni accertamenti, intorno alle 3.40 di questa notte un 30enne albanese è stato fermato in Via Righetti alla guida di un'auto in compagnia di un connazionale e arrestato per un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova.



L'arresto - L'uomo è stato arrestato a seguito di due condanne definitive per furti in abitazione: il provvedimento di carcerazione comporterà una pena di 2 anni, 7 mesi e 5 giorni di reclusione. Il 30enne, inoltre, è risultato positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico quasi triplo del limite di legge, cosa che gli è costata anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza.