Genova spazzata dal vento e colpita da una forte mareggiata

Levante - Sopralluogo oggi pomeriggio del sindaco Marco Bucci a Vernazzola e Boccadasse i borghi marinari più suggestivi della città colpiti dalle mareggiate e dal forte vento di ieri. In mattinata si era recato a Voltri sulla passeggiata Bruzzone anch'essa completamente devastata, dove non una struttura in legno o muratura ha resistito alla forza delle onde.



Danni - Si contano danni ingenti da levante a ponente. Gravi rirpercussioni alle infrastrutture, agli alberi (il vento ne ha abbattuto più di 60), alle ville del ponente genovese, Duchessa di Galliera (Voltri) e Pallavicini (Pegli). A levante la mareggiata ha colpito la passeggiata Anita Garibaldi a Nervi dove si sono aperte alcune voragini, una delle quali molto grande all'altezza dell'ex locale Marinella. A Boccadasse la spiaggia non esiste più. Al suo posto solo rocce e barche ridotte a relitti.



Litorali - «Ci sono danni su tutto il litorale - ha detto il sindaco Bucci - alle infrastrutture marine, alle barche e agli alberi. Lavoreremo per rimettere tutto a posto. Genova è abituata alle mareggiate e, anzi, ce ne sono state di peggiori, ma questa volta le onde provenivano da sud, mentre i nostri litorali sono protetti dalle onde sospinte da venti di scirocco o libeccio. Come ho detto in consiglio comunale, dobbiamo attrezzarci anche contro questi fenomeni ai quali non siamo storicamente abituati».