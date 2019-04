Levante - I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Pirandello per una gru da cantiere che è in parte piegata sulla punta creando pericolo.



Case - I vigili hanno chiuso la strada ed evacuato 3 palazzine per un totale di 20 unità familiari. Quando inizieranno le operazioni di smontaggio verrà chiusa anche l'adiacente via Bosio.