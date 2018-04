Il Consorzio della Focaccia di Recco a Euroflora

Levante - Euroflora 2018 a Genova dal 21 aprile al 6 maggio, una delle più prestigiose floralies internazionali il cui splendore, per la prima volta all'aperto, è esaltato dal fascino in uno spazio eccezionale, i Parchi di Nervi: 86 mila metri quadrati di giardini, sentieri e ville storiche sospesi tra cielo e mare, per offrire ai suoi visitatori un'esperienza unica.



«Visitare Euroflora di Genova è come entrare in una fiaba, un mondo magico e sorprendente alla scoperta di scenografie straordinarie, perdendosi all'interno del grande labirinto o attraversando le "onde di fuoco" in lunghe distese di fiori rossi, ammirando il tremolare lento delle ninfee sullo specchio d'acqua e lasciandosi incantare dal quadro dedicato alle germinazioni. E poi ancora a passeggio lungo i 5 chilometri di sentieri, per respirare la bellezza di un complesso unico con le sue cento specie botaniche, alberi monumentali, palme, l'albero del pepe, ulivi e pini marittimi e altro ancora».



E in questa atmosfera fiabesca c'è anche il Consorzio della Focaccia di Recco, definito con il suo prodotto "una prelibatezza che non poteva certo mancare ai Parchi per questa eccezionale esposizione".