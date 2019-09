In cassa solo con una scatola di cibo per gatti, ma in borsa ha 78 euro di merce rubata: 20enne nei guai

Levante - Nel pomeriggio di mercoledì 11 settembre la Polizia di Stato ha arrestato una 20enne italiana per il reato di tentata rapina impropria.



Il tentato furto - L’addetto alla sicurezza e antitaccheggio del supermercato Basko ha notato la 20enne mentre prelevava merce dagli scaffali e la nascondeva all’interno della sua borsa per poi recarsi alla cassa pagando solo una confezione di cibo per gatti. A quel punto l’ha fermata oltre la barriera delle casse invitandola a mostrare il contenuto della borsa e mentre aspettavano l’arrivo della Polizia la ragazza ha guadagnato l’uscita dando una violenta spallata all’uomo che però l’ha inseguita e nonostante si dimenasse all’impazzata è riuscito a bloccarla. I poliziotti delle Volanti dell’U.P.G. intervenuti sul posto hanno preso in consegna la ragazza e hanno riconsegnato la merce rubata agli aventi diritto (10 confezioni di tonno e prodotti per l’igiene della persona per un valore complessivo di 78 euro).

La giovane, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, verrà processato questa mattina con il rito per direttissima.