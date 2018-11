In fiamme un inceneritore ad Arenzano e due cassonetti nel Levante genovese

Le cause dei roghi sono ancora da verificare, nessun danno a cose o persone

Levante - Cassonetti e un inceneritore a fuoco nel Levante genovese, questa notte. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 2 per spegnere un cassonetto in largo Cattaneo. Intorno alle 4 un altro caso simile in corso Gastaldi. I due roghi non hanno causato danni a cose o persone.



Nel Ponente genovese, invece, ad Arenzano è andato a fuoco un inceneritore. Nessuno danno a cose e persone e come per i due cassonetti nel Levante, le cause del rogo sono ancora da accertare.