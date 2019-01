Incidente in corso Europa: muore centauro

Ferito un pedone che è stato trasportato in ospedale

Levante - Un motociclista di 31 anni è morto questa mattina in corso Europa, all’altezza del Carlini, verso levante: il centauro, secondo le prime informazioni, è caduto a seguito dell’investimento di una donna impegnata ad attraversare la strada.



Ferite - Nella caduta l’uomo ha riportato numerose ferite e nonostante la presenza dei medici del 118 il cuore ha cessato di battere. Il pedone invece è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sono in corso le indagini da parte della Polizia per fare luce sulle cause dell’incidente.