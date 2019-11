Linee Amt 47 e 680, ripristinato il consueto percorso

Levante - Tornano al loro regolare percorso in direzione Brignole le linee 47 e 680. Dopo i lavori di riqualificazione urbana della Foce, che avevano comportato una modifica della viabilità, torna transitabile anche per queste due linee urbane, provenienti dalla Valbisagno, il tratto compreso tra corso Torino e corso Buenos Aires. I mezzi pubblici, giunti al termine di corso Sardegna, proseguiranno per corso Torino, corso Buenos Aires, via Cadorna dove riprenderanno regolare percorso.



"Il ripristino del percorso delle linee linee 47 e 680 – dichiarano l'assessore Paola Bordilli e l'assessore Matteo Campora – consentirà ai cittadini provenienti da Marassi di accedere agevolmente a corso Torino e corso Buenos Aires. In quella zona ci sono, oltre a numerosi negozi di prossimità e laboratori artigiani, i mercati di piazza Scio e piazza Palermo e queste linee sono un servizio per i tanti cittadini che li frequentano. Una notizia importante per cittadini e commercianti che, alla vigilia delle feste natalizie, potranno contare su un servizio pubblico più efficiente e puntuale".