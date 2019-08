Macabro ritrovamento ai laghetti di Nervi: rinvenuto ieri cadavere ancora senza identità. È giallo

Levante - Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti ai laghetti di Nervi per il recupero di un cadavere: pare si tratti di un uomo di età compresa fra i 40 e 50 anni, ma purtroppo al momento non si è ancora riusciti a risalire alla sua identità.



Il recupero - Per raggiungere la zona - molto impervia - è stata necessario un percorso a piedi di un'ora circa. Per il recupero si è reso necessario l'intervento del personale SAF giunto con l'elicottero VF Drago. Il personale, protetto con la tuta per la protezione acquatica ha recuperato il corpo sul fondo dell'ultimo lago e lo ha issato sul elicottero tramite verricello. Sul posto la polizia e il 118