Maltempo, albero cade tra le macchine in corsa: caos tra via Posalunga e via Timavo

Situazione difficile per il meteo che ha colpito Genova

Levante - Continuano i danni causati dal maltempo a Genova. A Sturla un grosso albero è caduto in strada, all'incrocio tra via Posalunga e via Timavo, mentre le macchine stavano percorrendo la zona.



Sul posto è attesa la presenza della Polizia Municipale per liberare la via e ripristinare la circolazione.