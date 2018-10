Levante - Situazione difficile nel Municipio IX Levante: come riporta il consigliere Alessio Giannetti, la recinzione del campo sportivo Taviani, in via Merlanti a Bavari è stata abbattuta dal vento.



Inoltre è stato bloccato e poi riaperto intorno alle 17.40 l’accesso carrabile a via Livello e via Poggione.





ph Alessio Giannetti consigliere di municipio su Twitter