Nervi, arriva una petizione per salvare la piscina: «Non barattiamo un bene cosi prezioso per qualche posto barca»

Dal web arriva un appello accorato per salvare la piscina di Nervi

Levante - «Il mio nome è Matteo e sono un ex ragazzo del '78 cresciuto a pane e cloro nella piscina di Nervi». Inizia così la petizione lanciata da Matteo Ciappina per salvare la piscina di Nervi da un destino ingrato: pare, infatti, che i soldi stanziati negli anni per il ripristino dell'area siano pronti per essere piuttosto usati per la creazione di una darsena per le barche.



La petizione - «Vi chiedo di firmare perché il sindaco di Genova, seppur oberato da altre incombenze, ascolti la voce di una comunità che non vuole barattare un bene cosi prezioso per qualche posto barca che chiaramente non appagherebbe la collettività». Sono stati già molti coloro che hanno scelto di farsi avanti di fronte a questo accorato appello: per l'occasione è stato anche indetta un'assemblea pubblica domani sera in piazza Duca degli Abruzzi alle 19 per parlare di quella che è «una situazione al limite del paradossale».



Secondo Matteo Ciappina «le promesse sono state tante ma ad oggi nessun fatto», ragion per cui la sua richiesta risulta oltremodo chiara: «Con la presente ti chiedo quindi di aiutarmi ad aiutare questa piccola comunità perché il sindaco ascolti tutti e non solo l'interesse di alcuni».