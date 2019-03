Nervi, calpestano i Parchi appena seminati: «Ci sono cartelli e recinzioni, ma vince il menefreghismo...»

Levante - Dopo tutte le polemiche seguite al ripristino dei Parchi di Nervi alla fine di Euroflora, le questioni paiono non essere ancora finite. «Genova è la città del mugugno» scrive infatti l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Paolo Fanghella a commento di una foto pubblicata sul suo profilo Facebook: «Tutti vogliono legittimamente la città in ordine ma quando si devono osservare le regole in pochi si adeguano. Una serena domenica con i prati recintati e seminati a Nervi... come vanificare settimane di lavoro....».



Il caso - All'interno del post in questione, l'assessore ha infatti voluto mostrare un'immagine in cui alcuni avventori domenicali dei Parchi - noncuranti delle recinzioni poste per evitare che il terreno venisse calpestato - giocano e corrono sul manto erboso appena seminato. «Il problema è che nessuno controlla e vige la regola del menefreghismo» gli ha commentato il consigliere comunale della Lega Maurizio Amorfini, dopo il quale non sono mancati numerosi altri interventi polemici e ricchi di sdegno.

«Essendoci i cartelli e le recinzioni dovrebbero come minimo saper leggere» si legge poco dopo. Una mancanza pesante nei confronti sia del rispetto di uno dei Parchi storici della città che dei cittadini che ne fruiscono civilmente. L'unica cosa certa è che - in virtù di un quanto più auspicabile rispetto del bene comune e del lavoro altrui - «basterebbe solo far ricrescere l'erba dopo la semina come scritto nei cartelli», conclude l'assessore.