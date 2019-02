Nervi, donna vola nel torrente: recuperata dai vigili del fuoco

L'episodio questa mattina in via del Commercio

Levante - Una donna di 50 anni è volata nel torrente da cinque metri di altezza: è successo questa mattina nel levante di Genova, in via Del Commercio, sopra Nervi.



Recupero - Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco insieme ai medici del 118: i soccorritori hanno recuperato la signora che è stata trasportata al San Martino in gravi condizioni. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.