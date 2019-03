Nervi, inaugurato il parcheggio di via Donato Somma

Levante - È stato inaugurato questa mattina alla presenza del vicesindaco e assessore alla mobilità del Comune di Genova Stefano Balleari il parcheggio di Via Somma. Un totale di 350 posti, di cui circa un centinaio ad uso pubblico a pagamento sono quindi disponibili da oggi a Nervi. Insieme a Balleari c’erano il presidente e il vice presidente del Municipio Levante, Francescantonio Carleo e Federico Bogliolo.



Ad aprire, inizialmente, è il solo parcheggio pubblico mentre gli ascensori di collegamento – che sono in attesa di collaudo – apriranno in un secondo momento. Gli impianti sono tre: 1) Viale Franchini/Via dei Vassali; 2) ascensore interno al parcheggio (6 piani); 3) parcheggio Via Somma/Via Crocifisso.



L’avvio dell’opera risale al 2004 con l’approvazione del progetto di un parcheggio interrato pubblico-privato. Nel 2005 venne sottoscritta tra le parti la convenzione per disciplinare le modalità di attuazione e le forme di fruizione del servizio pubblico. Nel 2006 venne rilasciato il provvedimento finale al proprietario del sottosuolo e al proprietario del soprassuolo; veniva inoltre autorizzata la realizzazione del collegamento di uso pubblico per unire via Donato Somma con via Crocifisso. L’impresa ha dato inizio ai lavori il 26 marzo 2007.



«E’ stato un procedimento complesso – ha detto Stefano Balleari –. Appena insediata, l’amministrazione comunale ha da subito approfondito la tematica del parcheggio in questione, rapportandosi continuamente con l’impresa esecutrice. Vogliamo riqualificare il territorio e, per farlo, dobbiamo necessariamente garantire delle strutture che possano accogliere residenti e turisti, partendo dai parcheggi. Proprio in questi giorni, stiamo lavorando per far sì che anche gli ascensori possano essere utilizzabili nel più breve tempo possibile».