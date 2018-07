Nervi, presidio dei lavoratori per il rispetto degli accordi sul contratto

Levante - Si è svolto questa mattina un presidio con volantinaggio delle lavoratrici dei lavoratori dell'Istituto Clinico Scientifico Maugeri di Genova Nervi che dal 1°luglio non avranno più il contratto della sanità pubblica, come deciso in maniera unilaterale dalla Direzione Generale di I.C.S. Maugeri.



Motivazione - «La forza lavoro in Maugeri conta, a Genova, circa 90 dipendenti e 3 mila su base nazionale. Gli accordi sottoscritti - dichiarano i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl -prevedevano: l'applicazione del contratto collettivo nazionale della sanità pubblica per coloro assunti prima del 31/12/2017 e il contratto di sanità privata per gli altri lavoratori. Alla richiesta delle organizzazioni sindacali di adeguare il tabellari salariali e gli arretrati, nel rispetto dell'ultimo rinnovo della sanità pubblica, la direzione ha rifiutato l'adeguamento e ha deciso di applicare dal 1 luglio il solo contratto della sanità privata. Nel 2015, a fronte di una grande crisi che ha investito la struttura già nel 2014, i lavoratori hanno accettato le diminuzioni salariali per rientrare del buco di bilancio che, ad oggi, è stato in parte risanato. Il risparmio ottenuto grazie ai lavoratori corrisponde a circa 4 milioni di euro a partire dall'anno 2015. Questo è quindi il ringraziamento per i sacrifici messi in campo dai lavoratori ai quali non si vuole più applicare quanto pattuito».



Servizi - «Per gli addetti tutto questo è inaccettabile. Le lavoratrici e i lavoratori vogliono continuare a garantire l'eccellenza dei servizi finora erogati dalla ex Fondazione Maugeri oggi I.C.S. Maugeri, ma non intendono rinunciare al contratto e ai loro diritti. Ci auguriamo che a breve riprenda il tavolo di trattativa per aggiornare la parte normativa ed economica della vertenza», concludono.