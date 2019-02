Nervi, si aggira per il porticciolo con hashish e cocaina: spacciatore in manette

Levante - La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un cittadino italiano trovato in possesso di circa 400 gr. di hashish e 10 gr di cocaina.



L'arresto - Nell’ambito dei servizi rivolti al contrasto dello spaccio di droga al dettaglio, personale della Squadra Mobile - Sezione Antidroga, dopo un’incessante attività di osservazione, controllo e pedinamento in prossimità del porticciolo di Nervi ha individuato l’uomo che era solito spacciare in compagnia del suo cane al guinzaglio, vicino alle barchette dei pescatori. In casa dell’arrestato sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, sostanza da taglio e numerose buste di plastica utilizzate per il confezionamento artigianale. I destinatari dello stupefacente erano giovani della zona.

Al termine degli atti di rito l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.