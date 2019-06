Parchi di Nervi, dal 2 al 20 luglio il Festival Internazionale invade villa Grimaldi

Levante - Sono iniziati questa settimana gli allestimenti per la preparazione della platea e del palco, all’interno degli spazi antistanti il Museo delle Raccolte Frugone in Villa Grimaldi Fassio, che ospiteranno dal 2 al 20 luglio le serate-evento del Festival Internazionale di Nervi.



Il Festival - L’intero spazio verde viene considerata area di cantiere e sarà transennato, mentre alcuni varchi saranno interdetti al passaggio pedonale per ovvi motivi di sicurezza. Le delimitazione e i presidi di cantiere, tuttavia, non impediranno l’accesso del pubblico al museo dove possono essere ammirate le Raccolte Frugone, che ospita dipinti, sculture e disegni di artisti italiani e stranieri del periodo tra la seconda metà dell'Ottocento e il primo Novecento, e al Roseto che osserveranno i consueti orari di apertura e chiusura. (infohttp://www.museidigenova.it/it/content/raccolte-frugone)

L’ingresso al Roseto e alle Raccolte Frugone in Villa Grimaldi Fassio rimane sempre garantito attraverso l’accesso di via Capolungo 9 anche nella giornata di lunedì 24 giugno, quando il museo sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle 10 alle 19. L’accesso pedonale dalla passeggiata Anita Garibaldi rimarrà chiuso per tutta la durata della manifestazione, comprese le fasi di allestimento e di disallestimento delle attrezzature necessarie alla manifestazione, che come ricordiamo comprende un fitto calendario di concerti di musica contemporanea e spettacoli di danza classica

Il Festival Internazionale di Nervi è un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale impegnata non solo nel percorso di rivalutazione della splendida location del levante, ma soprattutto a creare avvenimenti che possano essere di richiamo non solo per i genovesi ma aperti principalmente alle persone che la nostra città devono ancora scoprirla o sono pronti a tornare per vivere altre significative emozioni.



La programmazione - La programmazione di alto profilo ai Parchi di Nervi proseguirà nel 2020 con la prima edizione del “Festival Internazionale del Balletto”.

La rassegna, nata e promossa dall’iniziativa del Rotary di Genova, si avvale del supporto organizzativo del Teatro Nazionale di Genova.

Il programma completo della rassegna lo trovate su www.festivalnervi.it

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita sul circuito on-line di Ticketone, nei punti vendita Ticketone, nel circuito Vivaticket e HappyTicket e nelle Biglietterie del Teatro Nazionale di Genova – Teatro Corte piazza Borgo Pila 42 (Corte Lambruschini) e teatro Modena piazza Modena 3 Genova Sampierdarena