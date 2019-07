Parchi di Nervi, Guardie Zoofile diffidate dai padroni di cani: un esposto potrebbe portarli in Tribunale

Levante - Nei mesi scorsi la polemica che ha visto coinvolte le Guardie Zoofile dei Parchi di Nervi e alcuni padroni di cani inadempienti è finita sotto gli occhi di tutti. Questi ultimi però ora rischiano grosso: la tanto criticata diffida ai primi - firmata da circa 300 avventori dei Parchi "scontenti" dell'operato delle Guardie Zoofile, i quali avevano per l'appunto richiesto che le stesse si limitassero ad adottare un comportamento più "permissivo" nei loro confronti - rischia infatti di finire in tribunale.



La questione - Sarebbero state le stesse Guardie a presentare a loro volta un esposto alla Magistratura per chiedere di indagare sulla lettera in questione, quella lo scorso aprile al Municipio IX Levante e sulla relativa raccolta firme. A quanto pare, infatti, il sospetto è che la maggior parte dei firmatari sarebbe stata "traviata" da alcuni proprietari di cani scontenti dell'operato delle Guardie Zoofile, preposte al controllo dei Parchi per far rispettare loro l'ordine e le regole del vivere civile: una sorta di ripicca mal architettata, insomma. Peccato solo che ora la questione rischia di passare dalle parole ai fatti: o meglio, dai Parchi al Tribunale.