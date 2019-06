Parchi di Nervi, per il Comune è tolleranza zero: stop a cani senza guinzaglio e camminate sui prati

Levante - Dopo una breve tregua, i Parchi di Nervi tornano a far parlare (e mugugnare). Con l'incremento dei controlli da parte sia della Polizia locale che delle guardie zoofile per il rispetto dei vari divieti - a più riprese ignorati - e a seguito dell'approvazione di martedì scorso in sede di Consiglio comunale della mozione del M5S (la quale ha ottenuto il favore di tutti i Consiglieri, eccezion fatta per il gruppo Fratelli d’Italia, capeggiato in Comune dall'avvocato Alberto Campanella) è stata ufficialmente messa in atto la linea della "tolleranza zero" sia per chi porti a spasso i cani senza guinzaglio e non raccoglie le deiezioni che per chi calpesti aree dove il manto erboso sta ancora crescendo.



Il provvedimento - Scattata ufficialmente ieri mattina, la linea dura adottata dal Comune ha fatto subito storcere un po' il naso a chi di quei controlli si è già lamentato in diverse occasioni. La civica amministrazione, però, non sembra disposta a fare passi indietro. Speriamo solo che così facendo si possa finalmente preservare (e, soprattutto, rispettare) uno dei parchi storici più belli di Genova.