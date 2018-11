Paura a Nervi, abitazione prende fuoco: è giallo

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo in poco tempo

Levante - Un incendio si è verificato in via Oberdan, nel quartiere di Nervi: le fiamme sono divampate da un'abitazione situata al secondo piano di una palazzina e hanno raggiunto il tetto.



Fiamme - I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto a spegnere il rogo in breve tempo. Due persone, a causa del fumo che ha invaso la loro casa, sono state accompagnate fuori e condotte al pronto soccorso per intossicazione da fumo. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per fare luce sull’accaduto e chiarire le cause dell’incendio.