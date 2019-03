Levante - Polemica in consiglio comunale. I consiglieri del M5S continuano imperterriti a chiedere chiarimenti in merito alla presenza di amianto all'interno della struttura del Morandi: non ricevendo ancora alcuna risposta, però, prendono in mano la situazione e, in sede di consiglio, muniti di mascherine e cartelli, incalzano il sindaco chiedendo che vengano date notizie in merito alla questione.



La polemica - «Sono due settimane che il sindaco non risponde, è una vergogna». Così il capogruppo del M5S Luca Pirondini si è rivolto al sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, a cui ha lamentato una mancata risposta alla questione per due settimane di fila. «Dateci una risposta e toglieremo le mascherine: vogliamo chiarimenti». «Per la seconda volta ho presentato un articolo 54 sull'argomento, e due volte su due non è stato discusso» spiega il consigliere grillino Stefano Giordano: «È inamissibile». «Il sindaco deve venire in aula e dirlo anche a noi: non basta dirlo alla stampa e durante le colazioni che fa con i cittadini, è il consiglio comunale il luogo in cui dovrebbe comunicare queste cose» continua Pirondini. «Un consiglio comunale monotematico è indispensabile, non deve garantirlo il sindaco: quando viene richiesto da un numero congruo di consiglieri questo avviene dopo venti giorni, non è una concessione fatta dal primo cittadino» conclude, non mancando di provocare dicendo che «probabilmente per il sindaco ormai anche fare il consiglio comunale è una concessione, ma deve capire che anche lui deve rispettare delle regole, e sarebbe anche il caso che si sbrighi a farlo».