Primo maggio ai Parchi di Nervi, l´inciviltà è dilagante: ignorati nuovamente divieti e recinzioni

Levante - Primo maggio ai Parchi di Nervi: un'idea che ha convinto molti, consigliata anche dal Sindaco di Genova Marco Bucci in un post pubblicato nei giorni scorsi sulla sua Facebook. Sole, temperature primaverili, persone di ogni età tra famiglie e gruppi di amici: questo il mix perfetto che ha colorato ieri il parco storico del levante cittadino. Ma a quanto pare non tutto è andato come si sperava.



Unica "pecca" - Nonostante i divieti e le recinzioni ben evidenti - e benché la questione sia stata a più riprese riportata agli onori della cronaca - le aree recintate in cui ancora si sta tentando di far ricrescere l'erba dopo Euroflora 2018 sono state immancabilmente calpestate da alcuni avventori dei Parchi. Famiglie pronte per il pic-nic, ragazzini in festa, bambini che volevano giocare: nessuno si è preoccupato di rispettare i cartelli che intimavano di non calpestare il manto erboso appena seminato, anzi quasi tutti hanno ignorato anche le recinzioni preposte alle aree in questione.

A seguito delle accese polemiche con il Municipio IX Levante, inoltre, la presenza di cani liberi all'interno dei Parchi di Nervi pare essersi drasticamente ridotta, anche se comunque il fenomeno non pare essere ancora stato totalmente debellato.