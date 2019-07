Levante - I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Antica Romana di Quarto per il crollo di un muraglione di un giardino. Per cause in via di accertamento, ma non si esclude una perdita idrica, il muro è crollato, fortunatamente senza creare danni a persone.



Stop - I vigili hanno chiuso l'acqua del condominio superiore e stanno attendendo l'intervento del tecnico del comune dell'incolumità pubblica per i procedimenti del caso. Il giardino risulta interdetto.