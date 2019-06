Levante - Incidente stradale questa mattina in via Quinto: una donna, per cause in via di accertamento, ha urtato una macchina parcheggiata ed è terminata su un fianco.



Sicurezza - I vigili del fuoco hanno estratto la conducente del veicolo e l’hanno consegnata ai sanitari per le cure del caso. Successivamente i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la macchina.