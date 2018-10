San Desiderio, ritrovato in un bosco dopo 9 giorni di ricerche ininterrotte: 59enne torna a casa

Al momento del ritrovamento l'uomo aveva una gamba rotta: non si esclude sia caduto nel bosco tentando di nascondersi da qualcuno

Levante - Il 59enne Vittorio Grieco era scomparso da ben 9 giorni quando è stato fortunosamente ritrovato in un bosco nella zona di San Desiderio, sulle alture di Genova.



Il ritrovamento - Nessuno aveva notizie dell'uomo - un dipendente Amiu di 59 anni - dal 25 settembre scorso: almeno fino a ieri Dopo tutto questo tempo ormai non si escludeva più neppure l'ipotesi di un omicidio, anche perché - oltre a indagare sulla sua scomparsa - gli inquirenti stavano anche seguendo la pista della circonvenzione di incapace a carico di cinque persone tra amici e conoscenti di Grieco: pare infatti che l'uomo abbia prestato ingenti somme di denaro a persone che si sarebbero poi approfittate di lui a più riprese, tanto che - nonostante fosse in ottime condizioni di salute sia fisica che mentale - era stato addirittura nominato un amministratore di sostegno.

Grieco è stato trovato ieri sera dai vigili del fuoco in via Nasche, a San Desiderio grazie alla segnalazione di un abitante della zona che, sentendo delle urla provenire dalla boscaglia, ha subito chiamato i soccorsi. Al momento del ritrovamento l'uomo - evidentemente debilitato - è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza al Galliera: stando agli inquirenti potrebbe essere fuggito nel bosco per nascondersi da qualcuno e, camminando lungo un sentiero, potrebbe essersi rotto la gamba e non essere, così, più riuscito a tornare indietro.



Si attendono aggiornamenti: nelle prossime ore gli agenti della squadra mobile lo interrogheranno per ricostruire quanto accaduto.