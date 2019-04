Sant´Ilario, torna a casa ubriaco e minaccia di morte la compagna: arrestato

Levante - Lui era ubriaco, la lite si è infiammata e lei si è vista addirittura minacciata di morte con un coltello in mano. È successo a Sant'Ilario (sopra Nervi), dove - per fermare una lite familiare prima che degenerasse - sono dovuti intervenire i carabinieri.



L'arresto - A chiamare i soccorsi è stata una giovane ragazza, spaventata dal comportamento del compagno (un 31enne moldavo) che - rientrato a casa decisamente alticcio - aveva intrapreso una lite furibonda con la ragazza, degenerata nelle minacce di morte. Immediato l'intervento dei militari, che hanno subito provveduto a disarmare il 31enne e a portare in ospedale la sua compagna per accertamenti. Nel corso delle indagini, inoltre, è emerso che questo non fosse un episodio sporadico: pare, infatti, che le violenze subite dalla giovane fossero reiterate.

L'uomo è stato denunciato per violenza e aggressione.