Levante - Intorno alle 23.30 di ieri sera via Gianelli - a Quinto - è stata teatro di uno frontale tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro.



Il sinistro - Ancora non si conoscono le cause dell'incidente, ma le forze dell'ordine stanno indagando in queste ore per capirne la dinamica. Il motociclista - un uomo di circa 40 anni - è stato trasferito in codice rosso al Pronto Soccordo dell'Ospedale San Martino.