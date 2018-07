Levante - Ha tentato di rubare attrezzature per il giardinaggio ma è stato scoperto e arrestato: il protagonista della vicenda è un uomo di 49 anni.



L’uomo è stato visto scavalcare la recinzione di una fondazione in pieno giorno. All’arrivo delle volanti il 49enne stava portando via da un magazzino del custode una scala in alluminio, un tagliaerba e numerose confezioni di terriccio per un valore totale di circa 500 euro.

Fissata per questa mattina la direttissima.