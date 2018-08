Si incastra con la moto sotto un camion, A12 bloccata

Levante - Poco prima delle 8 si è verificato un brutto incidente sulla A12 in direzione La Spezia - a metà strada tra i caselli di Rapallo e Chiavari -, in cui sono rimasti coinvolti due moto e un tir.



Il sinistro - Ancora da accertare le dinamiche dell'incidente, ma pare che uno dei due centauri coinvolti abbia perso il controllo del mezzo. I feriti sarebbero dunque i tre guidatori dei mezzi a due ruote: due avrebbero riportato ferite lievi, mentre una giovane - scaraventata dall'urto sotto il rimorchio del tir - ha riportato traumi di diversa entità. Le condizioni della donna - trasportata d'urgenza a Cogorno e successivamente trasferita in elicottero al San Martino - sono apparse da subito molto gravi.



Il traffico - La polizia stradale - arrivata tempestivamente sul posto insieme agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco - sta indagando per chiarire le cause del sinistro. Al momento la circolazione tra Rapallo e Chiavari risulta ancora congestionata, con code di oltre 7 chilometri di coda in direzione levante.