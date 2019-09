Levante - In queste ore i tecnici di Aster hanno posizionato un nuovo impianto di videosorveglianza via Duca degli Abruzzi, a Nervi. L'operazione si inserisce nel più vasto progetto adottato negli ultimi mesi dal Comune per implementare le misure sicurezza in città.



Ma la storia non finisce qui: nelle prossime settimane, infatti, la civica Amministrazione ha in programma di posizionare ancora più di 200 nuove telecamere distribuite lungo tutta l'area genovese.