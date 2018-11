Sturla, a fuoco la Madonna dei Pescatori: «Presa di mira per la quinta volta, servono telecamere»

Così i residenti rispondono all'atto vandalico di qualche giorno fa

Levante - Quinto episodio in 9 anni: pochi giorni fa la Madonna dei Pescatori di Sturla è stata di nuovo vandalizzata, e questa volta in maniera davvero violenta. I residenti della zona - stufi di questa situazione - stanno cercando un modo per poterla ripristinare al più presto, ma allo stesso tempo cercano una soluzione che possa impedire il ripetersi dell'ennesimo atto vandalico nei confronti dell'effige.



Vandalismo - Come riportato dal Secolo XIX, qualche notte fa un vandalo (la cui identità risulta al momento ancora ignota) avrebbe ha cosparso di benzina la Madonna per poi darle fuoco, sciogliendo in pochi minuti la protezione in plexiglas e riducendola, poi, in cenere. Gli abitanti della zona sono tutti concordi nel voler dotare la zona di videocamere di sorveglianza - una volta riparato il danno - per impedire che l'ennesimo atto vandalico possa ripercuotersi nuovamente sulla sorte dell'effige.