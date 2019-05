Levante - Un falso allarme bomba è scattato questo pomeriggio dopo le 15 in via Isonzo nel quartiere di Genova Sturla per la presenza di una scatola di legno lasciata davanti a un distributore.



Operazioni - A causa di ciò c’è un stato un temporaneo stop alla circolazione in attesa dei rilievi del caso da parte degli artificieri. Al termine delle operazioni di rito la circolazione stradale è ripresa, mentre quella ferroviaria non ha subito problemi.