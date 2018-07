E' successo intorno alle 22.40 in corso Italia.

Levante - Un taxi si è capottato in corso Italia verso le 22.40: il traffico nella zona è andato in tilt con disagi soprattutto verso Levante.



Area - Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e una pattuglia della Municipale che ha provveduto a delimitare la zona. Tre persone sono state portate dai medici del 118 in ospedale . Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto e chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni l'autista del taxi avrebbe prima sbandato contro un muretto lato strada, poi sarebbe andato a finire contro una roccia ornamentale e poi si sarebbe ribaltato.