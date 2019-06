Tentano di sfilare un Rolex ad un giovane, arrestata la banda

Levante - Fermata la banda del Rolex che nelle ultime settimane aveva messo a segno a Genova decine di colpi: la scorsa notte gli agenti delle volanti hanno bloccato tre uomini 30, 31 e 53 anni e una donna di 27 anni in via Campanella, ad Albaro, subito dopo l'aggressione a un uomo a cui volevano portare via l'orologio.



Furto - Secondo quanto ricostruito, intorno a mezzanotte una coppia di giovani, appena salita a bordo di uno scooter è stata avvicinata da un uomo che, bloccando il motociclo, ha strattonato ripetutamente il ragazzo cercando di sfilargli dal polso un orologio Rolex del valore di 5800 euro. Subito è giunto in suo aiuto un secondo uomo che ha spinto violentemente i giovani facendoli cadere a terra con lo scooter. Non riuscendo nell’intento i due individui si sono dati alla fuga raggiungendo un’automobile che li stava aspettando e che è partita in fretta e furia.



Mezzo - Le volanti della Polizia, intervenute sul posto, hanno rintracciato in via Caprera l’auto indicata dalla vittima dove a bordo c’erano quattro persone. Sul veicolo sono stati trovati altri 4 orologi, alcuni cacciaviti, dei berretti, dei caschi e le chiavi di un'altra auto. Successivamente i poliziotti hanno scoperto l’alloggio dei quattro e sono andati a verificare se la vettura corrispondente alla chiave fosse parcheggiata nelle vicinanze. Gli operatori quando l’hanno trovata hanno iniziato a perquisirla e hanno scoperto nel pannello di una portiera, una pistola semiautomatica con canna piombata. Sono in corso le indagini da parte della polizia per accertare se i quattro siano responsabili di altre rapine avvenute nei giorni scorsi in città.