Uffici demografici, scatta da lunedì l´orario estivo

Levante - A partire da lunedì 10 giugno entra in vigore l’orario estivo per gli Uffici Demografici. Fino all’11 settembre l’orario di apertura sarà il seguente:

- Corso Torino e Municipi, dalle ore 8,10 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.

Si ricorda che sono disponibili anche i seguenti servizi aggiuntivi.

I certificati possono essere:

- richiesti e/o prenotati attraverso il sito del Comune www.comune.genova.it – servizi on line;

- richiesti presso le edicole che hanno aderito al nuovo progetto “Edicole 4.0” riconoscibili attraverso la locandina esposta ed il cui elenco si può trovare sul sito istituzionale

del Comune;

- richiesti, previa prenotazione, presso lo sportello virtuale di Via Reta con l’assistenza di un operatore nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00.



Le dichiarazioni di cambio di residenza possono essere presentate on line scaricando la modulistica e seguendo le indicazioni presenti sul sito istituzionale www.comune.genova.it –aree tematiche- demografici-anagrafe- residenza



L’ufficio anagrafe di corso Torino 11 resterà aperto ogni sabato mattina non festivo per erogare le carte d’identità, dalle ore 8,10 alle ore 12,30 anche durante il periodo estivo.