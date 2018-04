Un´aiuola celebra i 50 anni di AISM e di Euroflora

Levante - Per celebrare i suoi cinquant’anni, il più grande palcoscenico del florovivaismo internazionale, festeggia con AISM. Anche, AISM, associazione italiana sclerosi multipla, che con la sua Fondazione FISM è primo ente finanziatore della ricerca sulla sclerosi multipla in Italia, proprio in questa città ha la sua sede e compie cinquant’anni. AISM è presente all’XI esposizione di Euroflora (nello spazio D26) con un’aiuola coloratissima, dove begonie rosse rappresenteranno il numero 50.



«Qui i visitatori avranno l’opportunità di firmare la Carta dei diritti delle persone con SM per conoscere e condividere valori e aspettative di oltre 114 mila persone che hanno ricevuto la diagnosi di questa malattia, per la quale non c’è una cura definitiva, con cui dovranno convivere tutta la vita. Firmare la Carta sarà un gesto che lascerà il segno, darà voce e dignità a tutti coloro che non vogliono essere lasciati soli con la propria malattia».