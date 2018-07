Uomo colpito all´addome dal calcio di un cavallo, è grave

E' successo in un maneggio sopra Nervi

Levante - Un genovese di 30 anni è rimasto ferito a seguito di un calcio all’addome da parte di un cavallo: è successo nella serata di ieri quando l’uomo si trovava in un maneggio sopra Nervi, in località Costa di Cantalupo.



Soccorso - Il 30enne è stato soccorso dai medici del 118 e dai vigili del fuoco e trasportato in gravi condizioni al San Martino. Sono in corso gli accertamenti per fare luce sull’accaduto e chiarire il perché del gesto dell’animale.